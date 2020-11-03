Навальный предложил Лукашенко уйти «по-хорошему»

https://static.news.ru/photo/aea50166-1dc6-11eb-950d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко объявить в стране новые выборы, а затем уйти с поста главы государства.

Я знаю, что Лукашенко внимательно следит за моей деятельностью. Безошибочным действием было бы следующее. Нужно получить гарантии безопасности от белорусской оппозиции, от России, Германии, США, объявить какой-то пакт национального перемирия, объявить новые выборы. С этими гарантиями безопасности отрезать себе 20 километров в Беловежской пуще и жить в ней. И пусть изберут нового президента. Уехать в Россию или ещё чем-то заниматься. Любой другой вариант, — рассказал в интервью HEXTA Навальный.

Он считает, что если Лукашенко останется президентом Белоруссии, то это даст ему возможность какое-то время находиться у власти, но в итоге всё закончится гораздо хуже.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не позволят обществу расколоться и защитят интересы граждан, проголосовавших за единство и стабильность страны.

Накануне в белорусской столице Минске завершился «Марш пенсионеров», участники которого выступают против президента страны Александра Лукашенко. В ходе мероприятия происшествий зафиксировано не было.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.