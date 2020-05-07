Народная милиция ДНР показала на видео пожар на позициях ВСУ

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В Союзе журналистов России возмутились решением Белоруссии выслать корреспондента Первого канала из страны и лишить аккредитации всю съёмочную группу. Об этом говорится в распространённом заявлении союза.

Мы расцениваем меры, принятые белорусской стороной, как чрезмерные и призываем прекратить давление на российских журналистов и постараться как можно скорее найти пути выхода из этой ситуации, — заявили в СЖР....