Народная милиция ДНР показала на видео пожар на позициях ВСУ

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики на своём YouTube-канале разместила видео, на котором запечатлён пожар на опорном пункте 28-й бригады Вооружённых сил Украины.
Как
На передовых позициях в районе Марьинки зафиксирован факт пожара на опорном пункте <...> откуда боевая машина пехоты вела огонь по населённому пункту Александровка, в результате чего получили ранения три девочки и 55-летний мужчина, — гласит описание к выложенному Народной милицией видео.
Как писал NEWS.ru, 2 мая власти ДНР заявили, что Украина только за одни сутки 17 раз нарушила режим прекращения огня и нанесла удары по Донецку, Горловке и четырём сёлам на юге самопровозглашённой республики.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен