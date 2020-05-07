Страны СНГ

Народная милиция ДНР показала на видео пожар на позициях ВСУ

12:24, 07 мая 2020
Фото: mvddnr.ru

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики на своём YouTube-канале разместила видео, на котором запечатлён пожар на опорном пункте 28-й бригады Вооружённых сил Украины.

Как передают argumenti.ru, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов намекнул, что показанный пожар является результатом ответного удара военных самопровозглашённой республики по позициям ВСУ. Чиновник отметил, что украинские силовики «выпросили и получили».

На передовых позициях в районе Марьинки зафиксирован факт пожара на опорном пункте <...> откуда боевая машина пехоты вела огонь по населённому пункту Александровка, в результате чего получили ранения три девочки и 55-летний мужчина, — гласит описание к выложенному Народной милицией видео.

Как писал NEWS.ru, 2 мая власти ДНР заявили, что Украина только за одни сутки 17 раз нарушила режим прекращения огня и нанесла удары по Донецку, Горловке и четырём сёлам на юге самопровозглашённой республики.

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