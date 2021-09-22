На Украине введут уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что правительство республики утвердило законопроект, согласно которому за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса мошенники понесут уголовную ответственность. Медикам за фейковые документы грозят штрафы до 500 тысяч рублей и несколько лет тюрьмы. Об этом политик сообщил в своём Telegram-канале.

Согласно нововведению, в тюрьму могут попасть не только злоумышленники, занимающиеся подделкой справок, но и медики, вносящие туда ложные данные. Те, кто занимается подделкой сертификатов, должны будут заплатить 170 тысяч гривен (465 тысяч рублей) и провести в исправительной колонии три года.

Недобросовестные врачи будут оштрафованы на 68 тысяч гривен (186 тысяч рублей) и лишены права занимать должность в медицинских структурах ещё три года. Те, кто пользуется фейковыми сертификатами, либо заплатят штраф в 34 тысячи гривен (около 93 тысяч рублей), либо отправятся в места лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее NEWS.ru выяснил, как в России обстоит ситуация с поддельными сертификатами о вакцинации. По имеющимся данным, в ближайшее время грядут крупные задержания мошенников, занимающихся подделкой подобных справок.