У водителей из Белоруссии отобрали фуры с грузом на Украине

Белорусский Следственный комитет заявил, что вооружённые люди на Украине отобрали у водителей из Белоруссии фуры с грузом на общую сумму в €200 тысяч, сообщается в Telegram-канале ведомства. 24 февраля при въезде на территорию таможенного поста «Доманово» Волынской области Украины к водителям пяти грузовиков подошли люди в военной экипировке. Они заставили дальнобойщиков отдать ключи от машин и покинуть территорию Украины.

У белорусских водителей на приграничной территории с Украиной путём разбоя группа вооружённых людей отобрала гружёные фуры с товарами. СК разбирается в обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные могут нанести превентивный ракетный удар по территории Белоруссии, если такое решение примет Верховный главнокомандующий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в республике приведены в боеготовность средства ПВО. По его словам, это решение было принято с целью не допустить ударов в спину российским военным. Лукашенко подчеркнул, что Минск не исключает провокаций со стороны западных партнёров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.