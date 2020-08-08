На протестах в Белоруссии пострадали десятки силовиков

https://static.news.ru/photo/21cef64e-dae5-11ea-9b0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Десятки сотрудников милиции пострадали при несанкционированных акциях протеста, которые прошли в Белоруссии в ночь на 10 августа, сообщил председатель Следственного комитета республики Иван Носкевич.

По его словам, массовые беспорядки сопровождались насилием в отношении представителей правоохранительных органов, сопротивлением и уничтожением имущества. Было зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок и легковоспламеняющихся жидкостей.

В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий, — уточнил Носкевич.

Он также заявил, что многие из подозреваемых и задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения. Устанавливаются причастные к беспорядкам лица, действиям которых будет дана правовая оценка.

Председатель СК Белоруссии добавил, что заинтересованные в массовых беспорядках используют граждан как своеобразный инструмент для достижения своих целей.

Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка, — сказал он.

Носкевич также подчеркнул, что правоохранительные органы приложат все усилия, чтобы защитить конституционный строй страны, передаёт БелТА.

Ранее NEWS.ru писал, что возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков, которые произошли в ночь с 9 на 10 августа в Минске и других городах республики. Участникам и организаторам протеста грозит до 8 и 15 лет.

9 августа в Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек. По предварительным данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

Утром 10 августа появилась информация об одном погибшем. Как рассказали в правозащитном центре «Весна», причиной его смерти стала черепно-мозговая травма, которую он получил в результате наезда спецтранспорта на протестующих. Позднее МВД Белоруссии опровергло информацию о погибшем. Также сообщалось ещё о троих серьёзно пострадавших.