На протестах в Белоруссии пострадали десятки силовиков

Десятки сотрудников милиции пострадали при несанкционированных акциях протеста, которые прошли в Белоруссии в ночь на 10 августа, сообщил председатель Следственного комитета республики Иван Носкевич.
По его словам, массовые беспорядки сопровождались насилием в отношении представителей правоохранительных органов, сопротивлением и уничтожением имущества. Было зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок и легковоспламеняющихся жидкостей.
В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий, — уточнил Носкевич.
Он также заявил, что многие из подозреваемых и задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения. Устанавливаются причастные к беспорядкам лица, действиям которых будет дана правовая оценка.
Председатель СК Белоруссии добавил, что заинтересованные в массовых беспорядках используют граждан как своеобразный инструмент для достижения своих целей.
Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка, — сказал он.
Носкевич также подчеркнул, что правоохранительные органы приложат все усилия, чтобы защитить конституционный строй страны,
Ранее NEWS.ru писал, что возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков, которые произошли в ночь с 9 на 10 августа в Минске и других городах республики. Участникам и организаторам протеста грозит до 8 и 15 лет.
9 августа в Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек. По предварительным данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.
Утром 10 августа появилась информация об одном погибшем. Как рассказали в правозащитном центре «Весна», причиной его смерти стала черепно-мозговая травма, которую он получил в результате наезда спецтранспорта на протестующих. Позднее МВД Белоруссии опровергло информацию о погибшем. Также сообщалось ещё о троих серьёзно пострадавших.
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