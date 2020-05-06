На БелАЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока

https://static.news.ru/photo/e44695de-8f80-11ea-a2b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Олег Фойницкий/БелТА/ТАСС

Ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской атомной электростанции доставлено на площадку строительства. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Минэнерго страны.

На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что на АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и прочих элементов. Персонал станции готов к безопасному обращению со свежим ядерным топливом.

До завоза топлива объекты первого энергоблока были переданы под охрану внутренних войск, — добавили в Минэнерго.

Там также обратили внимание, что в соответствии с техническим регламентом специалисты Белорусской АЭС совместно с генеральным подрядчиком АО ИК «АСЭ» обеспечат приёмку топлива и проведение его входного контроля.

Строительство АЭС ведётся неподалёку от города Островец в Гродненской области с 2011 года. Ввод первого энергоблока планируется на 2020 год. Объект возводится рабочими из РФ. В августе 2019 года они устроили демонстрацию на главной площади города с требованием выплаты заработной платы.

Отработавшее ядерное топливо Белорусской АЭС будет вывозиться в Россию и перерабатываться. Соглашение об этом планируется подписать в нынешнем году, писал NEWS.ru.