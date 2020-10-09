МВД Киргизии перенесло на день введение комендантского часа в Бишкеке

https://static.news.ru/photo/dc6b73a8-0abd-11eb-a9ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Режим чрезвычайного положения в Бишкеке «в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации» введут с субботы, 10 октября. Такое решение приняли в МВД Киргизии.

При этом президент республики Сооронбай Жээнбеков выпустил указ, согласно которому режим ЧП должен был быть введён ещё накануне, вечером 9 октября, сообщает «Интерфакс». Этим же документом глава государства распорядился ввести в Бишкек войска и военную технику.

Жээнбеков назначил и нового коменданта столицы. Им стал заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев. Отмечается, что милицейский начальник может ввести запрет на въезд в Бишкек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заседание парламента Киргизии состоится 10 октября, рассказала вице-спикер законодательного органа Аида Касымалиева. По её словам, депутаты рассмотрят вопрос об утверждении чрезвычайного положения в Бишкеке. Заседание пройдёт в государственной резиденции «Ала-Арча», расположенной недалеко от столицы.