Москва раскрыла содержание переговоров с главой МИД Азербайджана

https://static.news.ru/photo/a9ef7ae6-0e05-11eb-aabd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым подчеркнул важность согласования механизма соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Диалог состоялся в первой половине дня 14 октября.

Российской стороной была акцентирована безальтернативность незамедлительного согласования механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня, что создаст основу для дальнейших шагов по политико-дипломатическому урегулированию нагорнокарабахского конфликта, — говорится в сообщении МИД РФ.

Также отмечается, что министры подтвердили необходимость неукоснительного выполнения московского заявления глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Речь идёт о 10-часовых консультациях в Москве, итогом которых стало соглашение о прекращении огня. Перемирие должно было наступить 10 октября. Однако почти сразу и Баку, и Ереван начали обвинять друг друга в провокациях.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.