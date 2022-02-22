Москва и Баку условились взаимодействовать для стабильности на Кавказе

Россия и Азербайджан условились вести партнёрство во внешней политике в целях обеспечения стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах, говорится в тексте Декларации о совместном сотрудничестве двух стран, которая опубликована на сайте азербайджанского МИД. Обе стороны договорились строить отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ государств.

Согласно тексту Декларации, Москва и Баку проводят самостоятельную внешнюю политику, которая направлена на защиту своих национальных интересов. Россия и Азербайджан взаимодействуют в целях укрепления мира, повышения стабильности и безопасности и в глобальном, и в региональном масштабе.

Более того, обе страны выразили готовность к проведению безотлагательных консультаций в случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из сторон, может создать угрозу миру. Москва и Баку воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб стратегическому партнёрству и союзническим отношениям двух государств.

Стороны воздерживаются от любых действий, в том числе осуществляемых через третьи государства, направленных против друг друга, — говорится в документе.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели переговоры в Кремле. Встреча длилась более четырёх часов. По итогам беседы лидеры подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В ней содержится свыше 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия.