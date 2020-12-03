Молдавскую спецслужбу выведут из-под президентского контроля

https://static.news.ru/photo/ff561e36-3579-11eb-b9de-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ParliamentRM

Служба информации и безопасности Молдавии будет переведена в парламентское подчинение. До настоящего времени спецслужбу контролировал президент страны.

Соответствующий законопроект прошёл сразу два чтения на заседании парламента в четверг, 3 декабря. Вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча, подводя итоги рассмотрения, сообщил, что проект закона одобрен 51 голосом в первом и втором, финальном чтении.

Инициативу предложила Партия социалистов Республики Молдова, которая поддерживает действующего президента Игоря Додона. Лидер Партии действия и солидарности, избранный президент Майя Санду организовала акцию протеста против плана по выводу спецслужбы из подчинения главе республики, передаёт ТАСС.

Срок полномочий Додона истекает 23 декабря.

15 ноября в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов. Санду набрала 57,7% голосов, Додон сумел заручиться поддержкой только 42,2% избирателей. Он признал поражение на выборах и заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность.

Ранее NEWS.ru писал, что Санду высказалась за вывод российских войск из Приднестровья. По её словам, этот пункт должен быть предусмотрен в формате урегулирования конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что планы Санду направлены на подрыв мирного разрешения ситуации.