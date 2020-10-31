МО Азербайджана заявило об уничтожении двух армянских РСЗО «Град»

https://static.news.ru/photo/d2da23c0-1c51-11eb-aee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/ТАСС

Минобороны Азербайджана сообщило, что на армяно-азербайджанской государственной границе уничтожены две РСЗО БМ-21 «Град» ВС Армении.

По данным пресс-службы ведомства, эти системы залпового огня обстреливали азербайджанские подразделения на Зангиланском участке границы.

Уничтожены две РСЗО БМ-21 «Град», подвергавшие обстрелу позиции наших подразделений на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы, — говорится в сообщении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о том, что армянская сторона сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Нагорном Карабахе.