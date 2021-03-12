Митингующие в Ереване хотят продолжить акцию в резиденции главы Армении

https://static.news.ru/photo/36c61494-83e9-11eb-8034-96000091f725_660.jpg Фото: Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

Акция протеста представителей оппозиции, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, у здания МИД завершилась. Митингующие намерены продолжить её возле резиденции президента республики.

По словам одного из организаторов протестов, представителя молодёжного крыла партии «Дашнакцутюн» Герасима Варданяна, Пашинян прибыл в здание министерства намного раньше запланированного времени и встречи уже завершились. Предполагается, что он покинул здание на гражданском автомобиле.

Мы знаем, что сегодня в 14:00 состоится его встреча с президентом, мы продолжим нашу акцию там, — цитирует Варданяна РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент Армении Армен Саркисян во второй раз отклонил предложение Никола Пашиняна о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна главой Генерального штаба вооружённых сил республики. Президент также не будет оспаривать инициативу Пашиняна в Конституционном суде.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна со своей должности. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Политика обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.