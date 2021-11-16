Минюст Грузии отверг сообщения о неоказании помощи Саакашвили

За состоянием арестованного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку более месяца назад, следят медики, он получает всю необходимую помощь. Об этом заявил министр юстиции Рати Брегадзе, передаёт РИА Новости. Накануне омбудсмен Украины Людмила Денисова обвинила власти в недопуске врача к политику, у которого якобы началась кровавая рвота. Омбудсмену также было отказано в посещении Саакашвили в тюрьме, минюст Грузии сослался на отсутствие соответствующих положений в законодательстве.

Я со всей ответственностью заявляю, что с того момента, как Саакашвили был задержан и попал в пенитенциарную систему, не было ни одного случая, когда ему потребовались бы какие-либо медицинские услуги, и пенитенциарная служба не могла их предоставить, — сказал Брегадзе.

Он добавил, что пенитенциарное учреждение располагает всей необходимой инфраструктурой для обеспечения контроля за состоянием голодающего заключённого и его реабилитации в период после голодовки. Глава Минюста сообщил, что пенитенциарная служба пригласила дополнительные бригады врачей, которые постоянно отслеживают состояние здоровья политика.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова планировала посетить Михаила Саакашвили в тюрьме во вторник, 16 ноября, однако ей было отказано. По словам министра юстиции Рати Брегадзе, грузинское законодательство не учитывает пропуск украинского омбудсмена. Денисова также заявила, что к политику не допустили врача-гастроэнтеролога, несмотря на то, что у него началась кровавая рвота.

Утром 16 ноября в Тбилисском городском суде проходит слушание по делу о незаконном пересечении грузинской границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил об ухудшении состояния здоровья политика. Девять оппозиционных депутатов грузинского парламента начали голодовку в поддержку Саакашвили. Они требуют срочно перевести экс-президента Грузии в многопрофильную гражданскую клинику.

Михаила саакашвили арестовали 1 октября после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против него возбуждён ряд уголовных дел. В Тбилиси политика неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.