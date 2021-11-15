Стала известна дата суда над Саакашвили за пересечение границы Грузии

Слушание по делу о незаконном пересечении грузинской границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили состоится 16 ноября в Тбилисском городском суде. Об этом сообщил адвокат бывшего грузинского лидера Бека Басилая, передаёт ТАСС.

16 ноября в Тбилисском городском суде состоится судебный процесс над Михаилом Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии. Заседание назначено на 11:00 (10:00 мск), — сказал юрист.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе в субботу сообщил об ухудшении состояния здоровья политика.

Бывшего президента Грузии арестовали 1 октября после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси политика неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.

Накануне девять оппозиционных депутатов грузинского парламента также начали голодовку. Они требуют срочно перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику.