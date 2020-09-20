Минский метрополитен частично прекратил работу

https://static.news.ru/photo/efa7486e-fb2e-11ea-b0d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: metropoliten.by

Минский метрополитен приостановил работу нескольких станций в центре города, где оппозиция планирует провести акции протеста.

Шесть станций были закрыты на вход и выход в 13:00 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минского метрополитена. По её данным, речь идёт о станциях метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига».

Поезда следуют без остановки на данных станциях, — говорится в сообщении.

Руководство метрополитена в связи с этим принесло извинения пассажирам «за временные неудобства», передаёт РИА Новости.

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