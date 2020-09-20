Минский метрополитен частично прекратил работу

Минский метрополитен приостановил работу нескольких станций в центре города, где оппозиция планирует провести акции протеста.
Шесть станций были закрыты на вход и выход в 13:00 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минского метрополитена. По её данным, речь идёт о станциях метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига».
Поезда следуют без остановки на данных станциях, — говорится в сообщении.
Руководство метрополитена в связи с этим принесло извинения пассажирам «за временные неудобства»,
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