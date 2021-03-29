Минск просит Москву экстрадировать обвиняемого в призывах к протестам

https://static.news.ru/photo/928e02b8-9088-11eb-b888-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Белорусские правоохранители обратились к российским коллегам с запросом на выдачу гражданина республики, обвиняемого в призывах к незаконным акциям протеста и действиям, нарушающим общественный порядок. Об этом журналистам рассказал глава международно-правового отдела СК Белоруссии Михаил Вавуло.

Буквально на днях в Генеральную прокуратуру направлены документы о выдаче из Российской Федерации 36-летнего гражданина Беларуси, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступлений. Мужчина из Лиды обвиняется в том, что он с 8 августа по 7 сентября 2020 года администрировал несколько деструктивных Telegram-каналов, — цитирует Вавуло БелТА.

Он добавил, что с помощью соцсетей обвиняемый призывал к участию в несанкционированных акциях в Лиде и Минске, а также склонял граждан к действиям, нарушающим общественный порядок.

Как сообщал NEWS.ru, белорусские власти намерены принять изменения в законы, которые позволят увольнять сотрудников за призывы к забастовкам, не имеющим отношения к трудовым спорам. По словам замглавы Совбеза республики, для работодателей будут предусмотрены новые основания для расторжения контракта.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая сфальсифицированными итоги голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.