Белорусов хотят увольнять за призывы к забастовкам

https://static.news.ru/photo/132f790e-8fff-11eb-99ed-96000091f725_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Власти Белоруссии собираются принять изменения в законы, которые позволят увольнять сотрудников за призывы к забастовкам, не имеющим отношения к трудовым спорам, рассказал замглавы Совбеза страны Александр Рахманов.

По его словам, для работодателей будут предусмотрены новые основания для расторжения контракта.

Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются, — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, сейчас в стране распространена «тематика так называемых незаконных забастовок». Так, во втором полугодии 2020 года, после выборов президента страны, «ни о каком трудовом споре речи не шло».

Принимались меры для того, чтобы расшатать коллективы, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия. И как мы видим в дальнейшем — поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция наших предприятий пользуется спросом, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, 27 марта в Белоруссии прошла новая акция протеста. Власти стянули в Минск усиленные подразделения силовиков и спецтехнику. Правоохранительные органы пресекали попытки противников Лукашенко собраться вместе, а также осуществляли точечные задержания. Весь день на столичных площадях дежурили усиленные наряды силовиков, на улицах были припаркованы автозаки и микроавтобусы с бойцами.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и большинство стран мира итоги выборов в Белоруссии не признали.