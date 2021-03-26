Спецтехнику стянули в центр Минска перед акцией оппозиции

https://static.news.ru/photo/fb72158e-8ee0-11eb-bc3f-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/rian_ru/t.me

Силовики стягивают спецтехнику в центр Минска, где 27 марта должен пройти митинг оппозиции за отставку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Белорусская оппозиция сообщила о возобновлении акций протеста. Накануне в Telegram-канала был опубликован призыв собраться в субботу в районе площади Якуба Колоса.

Спецтехника в центре столицы была замечена очевидцами уже с утра. По словам местных жителей, с восточной окраины Минска в центр города в сопровождении автомобилей ГАИ едут автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водомёты и автозаки. Также известно, что грузовики с личным составом уже находятся на площади Государственного флага вблизи президентской резиденции, передаёт MK.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о якобы предотвращённых терактах в стране. Он пообещал, что радикальной оппозиции в стране «спуску не будет, потому что может быть хуже».

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.