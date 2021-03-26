«Весна наступает»: Лукашенко пообещал «не давать спуску» оппозиции

https://static.news.ru/photo/f9e70a2a-8e41-11eb-a9aa-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о якобы предотвращённых терактах в стране. Он пообещал, что радикальной оппозиции в стране «спуску не будет, потому что может быть хуже».

Вчера был традиционный День воли. Мы спокойно относились к оппозиции, когда они праздновали этот День воли. <...> Но вы знаете, что вчера у них был особый такой настрой, чтобы попытаться раскачать обстановку. Весна же наступает, — сказал он на встрече с госсекретарём Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

По его словам, среди белорусских «протестунов» много «заблудших и прочих», но они не все идиоты и видят, как кого-то сажают, а кто-то бежит в другие страны.

Негодяи жуткие. Я говорил, что качать они нас будут по-разному. Мы фиксировали и фиксируем эти направления, где они уже переходят красную линию, — подчеркнул он.

Видеозапись разговора главы государства опубликована в Telegram-канале «Пул первого».

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, белорусские силовики задержали свыше 200 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях во время празднования оппозицией Дня воли 25 марта. При этом в МВД республики отметили, что в последние недели активность протестующих заметно снизилась, с начала года масштабных акций не было.