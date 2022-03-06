Минобороны РФ: Украина и США вели разработку биологического оружия

Читайте нас в Google Новости

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил в ходе брифинга о том, что в лабораториях на территории Украины при спонсорстве США разрабатывались и создавались компоненты для создания биологического оружия. МО РФ также выложило указы Минздрава Украины об уничтожении патогенов в лабораториях Харькова и Полтавы.

В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США, — сказал Конашенков.

Согласно информации представителя МО, Пентагон осознавал, что проведение такого рода секретных экспериментов вблизи российской границы будет раскрыто, поэтому 24 февраля улики, включая патогены возбудителей чумы, холеры и сибирской язвы, подверглись экстренному уничтожению.

В данный момент полученные документы анализируются российскими экспертами в области химической и биологической защиты. Полученные результаты будут опубликованы в ближайшее время.

Конашенков подчеркнул, что разработка биооружия нарушает ст. 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

В ходе той же пресс-конференции представитель министерства рассказал о практически полном уничтожении боевой авиации Украины. По информации военного ведомства, российская авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили в воздухе ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата.