Минобороны РФ объявило о гумкоридорах для жителей Мариуполя и Волновахи

Сегодня с 10 часов утра российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России. Сообщается, что эти действия согласованы с руководством Украины.

Гуманитарные коридоры и маршруты выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи согласованы с украинской стороной, — подчёркивается в сообщении.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что первые семьи уже воспользовались возможностью покинуть Мариуполь по гуманитарному коридору. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Коридор организован силами ВС РФ и Управлением Народной милиции ДНР по трассе М-23 Мариуполь — Новоазовск. Перемещающимся гарантируется безопасность по маршруту.

О гумкоридорах для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении огня на маршрутах Москва и Киев ранее договорились по итогам второго раунда переговоров. В то же время сообщается, что официальные лица в Харькове боятся радикалов и не помогают в организации гуманитарного коридора, а в украинских городах в качестве заложников удерживаются более 7,5 тысячи иностранных граждан.