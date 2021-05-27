Министр иностранных дел Армении подал прошение об отставке

https://static.news.ru/photo/85d227f4-bf11-11eb-9b66-96000091f725_660.jpg Ара Айвазян Фото: РИА Новости

Глава армянского Министерства иностранных дел Ара Айвазян в четверг, 27 мая, написал прошение об отставке и уже подал документ. О его решении на своей официальной странице в Facebook написала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

Прежде в СМИ распространялась информация, согласно которой Айвазян был не согласен с политикой, проводимой исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Однако Нагдалян не уточняет, по этой причине или нет глава МИД решил оставить свой пост.

Айвазян представил заявление об отставке, — сообщила она.

20 июня в Армении пройдут досрочные парламентские выборы. Их организация стала результатом правительственного кризиса, разразившегося в республике из-за скандальных заявлений премьера Никола Пашиняна и его конфликта с военными. В конце апреля он ушёл в отставку, но до подведения итогов летних выборов продолжит выполнять функции главы правительства.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал возможное подписание мирного соглашения с Арменией. Он заявил о готовности работать над новым двусторонним договором. Политик выразил надежду, что ясности в этом вопросе станет больше после парламентских выборов в Армении.