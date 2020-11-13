Милиция в Минске задержала несколько десятков протестующих

https://static.news.ru/photo/f5f4a33c-2726-11eb-9381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

На территории Минска в воскресенье, 15 ноября, началась очередная акция протеста. На данный момент возле станции метро «Пушкинская» в столице Белоруссии милиция уже задержала несколько десятков митингующих.

Возле указанной платформы подземки сосредоточено большое количество силовиков и специальной техники. Возле «Пушкинской» милиция задерживает оппозиционеров.

Кроме того, правоохранители мешают митингующим подойти к «народному мемориалу». Он был создан на месте гибели минчанина Александра Тарайковского неподалёку от станции «Пушкинская», сообщает ТАСС.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.

Протесты сопровождаются грубыми действиями со стороны правоохранителей. Сотни человек уже пострадали от рук силовиков. Есть жертвы. Так, 11 ноября в Минске погиб оппозиционный активист Роман Бондаренко. Он увидел, как во двор его дома приехали неизвестные люди в масках. Они стали снимать оппозиционные бело-красно-белые ленты. Минчанин вышел спросить, что происходит. Началась драка, после которой Романа увезли на микроавтобусе. Позднее он скончался в больнице.

Как ранее передавал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против властей республики после гибели Романа Бондаренко.