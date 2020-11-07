Милиция в Минске задержала несколько десятков человек на «Марше медиков»

https://static.news.ru/photo/516cf518-20e0-11eb-b742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Несколько десятков человек задержаны сотрудниками минского ОМОНа на очередной акции протеста в Минске. На этот раз противники президента Александра Лукашенко собрались на «Марш медиков».

Участники несанкционированной акции собрались около первой клинической больницы белорусской столицы рядом с проспектом Независимости. По информации оппозиционных белорусских Telegram-каналов, милиция начала применять силу, как только участники марша стали надевать белые халаты. По данным канала «Белые халаты», задержано порядка 20 человек. Сначала людей рассадили по автобусам, затем отвели в автозаки.

Таким образом, «Марш медиков» не успел начаться.

В Белоруссии почти три месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Евросоюза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также был расширен чёрный список представителей власти страны, на которых наложены ограничения. В США такое решение поддержали.