Милиция начала вытеснять митингующих из центра Минска

https://static.news.ru/photo/eb1749f4-da7a-11ea-ae59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Белорусская милиция начала жёстко вытеснять митингующих из центра Минска. На площадь Победы вышли несколько сотен не согласных с результатами выборов в стране.

Протестующие намеревались прорвать оцепление. Однако ОМОН применил несколько светошумовых гранат. В результате инцидента пострадали несколько человек. Одного из участников акции протеста увезла скорая, пишет ТАСС.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным на 18:00 (совпадает с московским), явка составила 79%. В стране работали 5767 участков, за рубежом — 44 участка.

По данным экзитпола, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов, Светлана Тихановская — 6,8%, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех свои голоса отдали 9,2% избирателей.

На пост президента страны помимо действующего главы государства претендовали домохозяйка Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Ранее NEWS.ru писал, что очевидцы из Минска сообщили о большом количестве военной техники в центре города. В частности, речь идёт о грузовиках с военными и бронемашинах.