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Милиция Минска сообщила о десятках задержанных на акции протеста

19:05, 04 октября 2020
Фото: unsplash.com

Несколько десятков протестующих задержаны во время очередной акции протеста в Минске. Точное число в правоохранительных органах не называют.

Задержаны несколько десятков человек, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.

На сегодня белорусская оппозиция анонсировала «Марш освобождения политзаключённых». На кадрах от белорусских СМИ и Telegram-каналов можно увидеть, что демонстрация собрала десятки тысяч человек, писал NEWS.ru. Часть колонны протестующих дошла до изолятора на улице Окрестина, администрация которого прославилась избиениями арестованных. Люди пришли к дверям тюрьмы с плакатами в поддержку узников и скандировали «Отпускай».

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