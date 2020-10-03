Милиция Минска сообщила о десятках задержанных на акции протеста

https://static.news.ru/photo/f30870a2-065d-11eb-95e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Несколько десятков протестующих задержаны во время очередной акции протеста в Минске. Точное число в правоохранительных органах не называют.

Задержаны несколько десятков человек, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.

На сегодня белорусская оппозиция анонсировала «Марш освобождения политзаключённых». На кадрах от белорусских СМИ и Telegram-каналов можно увидеть, что демонстрация собрала десятки тысяч человек, писал NEWS.ru. Часть колонны протестующих дошла до изолятора на улице Окрестина, администрация которого прославилась избиениями арестованных. Люди пришли к дверям тюрьмы с плакатами в поддержку узников и скандировали «Отпускай».