https://static.news.ru/photo/7918f824-2af9-11ea-b3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Xinhua/Global Look Press

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров высказался за скорейшее завершение процесса ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и за последующее обеспечение вступления документа в силу.

Этот документ способствует дальнейшему развитию отношений между прикаспийскими государствами, а также развитию климата стабильности, прогресса и взаимного доверия в Каспийском регионе. В настоящее время ратификация Конвенции всеми сторонами является одной из основных стоящих перед нами задач, — цитирует Мамедьярова «Интерфакс-Азербайджан».

Министр отметил, что определение правового статуса Каспийского моря внесёт важный вклад в реализацию транспортных коридоров Север — Юг и Восток — Запад. Также конвенция должна обеспечить взаимное доверие и безопасность на Каспии, подчеркнул Мамедъяров.

Пять государств, имеющих выход к Каспийскому морю, — Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан — подписали Конвенцию о правовом статусе водоёма 12 августа 2018 года в казахстанском Актау. К настоящему моменту только Иран ещё не ратифицировал документ.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Новым годом и отметил в своём послании высокий уровень отношений между Москвой и Баку.