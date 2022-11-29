МИД Азербайджана обвинил Мирзояна в манипуляции по вопросу мирного договора

Фото: МИД РФ

Арарат Мирзоян

МИД Азербайджана обвинил министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в попытке манипулировать фактами и исказить суть переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном. В ведомстве отметили, что выдвинутые Арменией условия об обязательном участии президента Франции Эммануэля Макрона в очередной встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна свидетельствует о том, что армянская сторона неверна своим обязательствам.

Министр иностранных дел Армении в очередной раз допускает манипуляции и в вопросе вывода Вооруженных сил Армении с территории Азербайджана. <...> Во время интервью министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с целью ввести в заблуждение исказил суть переговоров между Азербайджаном и Арменией. Заявления о подготовке мирного соглашения, процесса делимитации, минной угрозы, равно как и попытка признания территориальной целостности совершенно безосновательны и неприемлемы, — говорится в сообщении.

28 ноября в интервью «Арменпресс» Мирзоян заявил, что Ереван готов к организации встречи Пашиняна, Алиева, Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля в соответствии с «достигнутыми в Праге договоренностями».

В МИД Азербайджана подчеркнули, что договоренность об очередной встрече в том же формате была достигнута не в Праге, а 31 августа в Брюсселе. Несмотря на это, Баку согласился на встречу в Праге при участии Макрона и Мишеля, но это привело к злоупотреблению на очередном этапе переговоров, а также показывает Францию как необъективного и несправедливого посредника.

В отличие от Армении, азербайджанская сторона не отказалась от переговоров между лидерами и привержена их продолжению в соответствии с достигнутой в Брюсселе договоренностью, — говорится в заявлении.

Также в ведомстве добавили, что делимитацию планируется осуществить на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией, как было отмечено на пражской и сочинской встречах.

В целом ссылка на Устав ООН и Алма-Атинскую декларацию была сделана в контексте упомянутых принципов, и армянской стороне хорошо известно, что на этих встречах не было положений о том, на основании какой карты будет проводиться делимитация. Процесс делимитации же должен осуществляться на основе анализа всех юридически значимых документов, — отмечается в сообщении.

В азербайджанском МИД также подчеркнули, что нет никаких оснований утверждать, что Азербайджан якобы оккупировал территории Армении в результате столкновения, которое произошло в сентябре этого года в результате установки армянской стороной мин на неделимитированной границе и совершения диверсий против азербайджанских военных позиций.

В ведомстве также обратили внимание на тот факт, что в интервью Мирзоян воздержался от положительного ответа на вопрос о признании Арменией территориальной целостности Азербайджана.

В МИД добавили, что министр иностранных дел Армении в очередной раз допускает манипуляции и в вопросе вывода Вооруженных сил Армении с территории Азербайджана.

Мы рекомендуем министру иностранных дел привести свою позицию в этом вопросе в соответствие с позициями секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и других официальных лиц. Как заявил Армен Григорян, было предусмотрено вывести армянские силы с территории Азербайджана в сентябре нынешнего года, но пока этого не произошло, — отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что в ближайшей перспективе встреча Алиева и Пашиняна в РФ не планируется, хотя Москва всегда готова предоставить свою площадку для переговоров. По его словам, Россия постоянно продолжает работу по нормализации отношений Азербайджана и Армении, в том числе по подготовке мирного договора.

Алиев отказался от переговоров с Пашиняном, которые были запланированы на 7 декабря в Брюсселе. Поводом для этого послужило условие Еревана, согласно которому встреча должна проходить при участии Макрона.

Алиев заявил, что это не соответствует позиции Баку, поскольку глава Франции ранее делал антиазербайджанские заявления, а французский сенат принял резолюцию в поддержку Армении.