Местонахождение семьи Цепкало назвали в его штабе

https://static.news.ru/photo/e3f3abd6-df89-11ea-9e85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Цепкало/vk.com

Семья несостоявшегося претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало уже находится на территории Украины. Об этом рассказали представители политика.

В настоящий момент Вероника (жена. — NEWS.ru) и дети уже находятся в безопасности на Украине, — цитирует представителя штаба РИА Новости.

Он подтвердил, что у семьи политика возникли трудности при переходе российско-украинской границы на погранпереходе Троебортное. Из-за «метки в базе» женщину с двумя маленькими детьми продержали на российской стороне более трёх часов.

Ситуация вызвала шок и возмущение тысяч сторонников Цепкало, — добавил собеседник агентства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первым об инциденте рассказал сам Валерий Цепкало. По его словам, членов семьи вернули на российскую сторону после того, как они уже прошли контроль. Цепкало назвал инцидент на российско-украинской границе попыткой давления на него из-за политической позиции.