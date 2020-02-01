https://static.news.ru/photo/051de0ca-451a-11ea-b2ce-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: MedvedchukVV/twitter.com

Приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины может привести к обрушению экономики страны на фоне незначительного роста прямых иностранных инвестиций.

Такое мнение высказал один из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передаёт ТАСС. Он отметил, что ОВГС сейчас являются главным механизмом заимствования для правительства. Так, украинский Минфин в 2019 году разместил 227,55 млрд гривен таким способом, что в 3,5 раз больше показателя 2018 года. Объём нерезидентских вложений в ОВГЗ при этом вырос за 2019 год в 18 раз, достигнув 115,8 млрд гривен. Спрос на такие бумаги не ослабел и в первый месяц 2020 года.

Вместе с тем, как обратил внимание Медведчук, прямые иностранные инвестиции в 2019 году составили $2,5 млрд с ростом в $100 млн с 2018 года. Оппозиционный политик напомнил, что в отдельные годы этот показатель равнялся $6-8 млрд.

Стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста прямых иностранных инвестиций. Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины, — подвёл итог своим выкладкам Медведчук.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» уже предсказывал проблемы экономике Украине. Как сообщал NEWS.ru, Медведчук заявлял, что Украину может ждать дефолт в 2020 году из-за неадекватной политики правительства.