Приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины может привести к обрушению экономики страны на фоне незначительного роста прямых иностранных инвестиций.
Такое мнение высказал один из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук,
Вместе с тем, как обратил внимание Медведчук, прямые иностранные инвестиции в 2019 году составили $2,5 млрд с ростом в $100 млн с 2018 года. Оппозиционный политик напомнил, что в отдельные годы этот показатель равнялся $6-8 млрд.
Стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста прямых иностранных инвестиций. Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины, — подвёл итог своим выкладкам Медведчук.
Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» уже предсказывал проблемы экономике Украине. Как сообщал NEWS.ru, Медведчук заявлял, что Украину может ждать дефолт в 2020 году из-за неадекватной политики правительства.
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