Макс Корж появился на акции протеста в Минске

https://static.news.ru/photo/5a039adc-114b-11eb-9ba4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Очевидцы заметили молодого человека, похожего на Макса Коржа, на воскресном марше оппозиции в Минске. Популярный белорусский исполнитель уже несколько раз появлялся на акциях солидарности.

Читатель пишет, что около 16 часов рядом с колонной протестующих у БГЭУ видели Макса Коржа в тёмных очках. Нам тоже кажется, что этот человек очень на него похож, — сообщает портал TUT.BY и публикует фото.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами. Сегодня в стране проходит очередная акция белорусской оппозиции. Она получила название «Партизанский марш». С самого утра Минск наводнили силовики и спецтехника для разгона протестующих, писал NEWS.ru.