Майя Санду назвала дату своей инаугурации

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Избранная президентом Молдавии Майя Санду сообщила, что её инаугурация пройдёт 24 декабря.

Инаугурация состоится 24 декабря в здании Дворца республики, — цитирует ТАСС Санду.

По её словам, из-за пандемии коронавирусной инфекции число участников церемонии будет ограничено.

Ранее Майя Санду заявила, что планирует наладить хорошие отношения с Россией и готова принять любую помощь в этом вопросе. Она пояснила, что Кишинёв хочет наладить экспорт в Россию, а также стремится заботиться о работающих в РФ гражданах Молдавии.

Санду в ходе второго тура президентских выборов в республике набрала 57,7% голосов. Её соперник, действующий президент страны Игорь Додон, сумел заручиться поддержкой только 42,2% избирателей. Он признал поражение на выборах и заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность. Кроме того, готов оказать ей помощь, если таковая потребуется, писал NEWS.ru.