МАГАТЭ: на Украине снаряд попал в пункт захоронения радиоактивных отходов

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о том, что прошедшей ночью в украинский пункт захоронения радиоактивных отходов прилетело несколько ракет. Признаков превышения норм радиоактивного фона не зафиксировано, передаёт радио РИА Новости.

Сегодня Украина информировала Международное агентство по атомной энергии о том, что ночью ракеты попали в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве, однако сообщений о повреждении здания или каких-либо признаках радиоактивного выброса не поступало, - приводит слова гендиректора агентство.

Он отмечает, что складируемые в месте обстрела отходы не были высокорадиоактивными, однако подобное обращение с ними всё равно может стать причиной экологического загрязнения.

Гросси призвал Россию и Украину уделить особое внимание безопасности данных объектов в ходе ведения боевых действий.

Помимо этого, в ближайшую среду совет управляющих МАГАТЭ проведёт экстренное заседание по Украине.