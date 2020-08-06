Лукашенко заявил о задержании сотрудников Госдепа в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/4f1964d8-d81d-11ea-a400-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании на территории Республики граждан США. По его словам, они «женаты на сотрудницах Госдепа».

Лукашенко отметил, что данные личности намеревались дестабилизировать ситуацию в стране. Задержанных в Белоруссии защищает не НАТО, а Россия. На данный момент известны все имена, а также «пароли и явки», добавил он.

Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются, хайповались на территории Беларуси, — цитирует лидера республики журнал «Профиль».

Сейчас в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента республики. Оно началось 4 августа, а сами выборы начнутся 9 августа. Эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Ранее NEWS.ru информировал о том, что 29 июля о задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что задержанные в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений. Президент Белоруссии заявлял, что они приехали с целью дестабилизировать ситуацию в преддверии выборов.