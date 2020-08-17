Лукашенко заявил о возможном проведении новых президентских выборов

https://static.news.ru/photo/bc173364-e095-11ea-9ba7-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Проведение ещё одних президентских выборов в Белоруссии возможно после принятия новой Конституции страны. Об этом 17 августа заявил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Он заявил, что президент не может принимать решение под давлением. По словам политика, сказанным в разговоре с пришедшими на встречу с ним белорусами, сначала необходимо принять новый Основной закон страны. После этого возможны выборы.

Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, как вы хотели. Так, чтобы и альтернативщики не были против. Вы должны принять её референдуме. Потому что мы и прочую принимали на референдуме. И по новой Конституции, если вы хотите, мы должны провести выборы: и парламента, и президента, и местные органов самоуправления, — заявил Лукашенко.

С 9 августа в стране начались массовые протесты после обнародования результатов голосования, по которым Лукашенко победил в президентской гонке. Люди выходят на улицы, поскольку считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. К акциям протеста присоединились рабочие Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод планирует уйти на забастовку 18 августа.

С первых дней белорусские силовики жёстко подавляли протесты. Они использовали против мирных митингующих резиновые пули, световые гранаты, дубинки и не только. Были задержаны 6,7 тысячи человек. В общей сложности пострадали сотни участников событий (более 120 из них — сотрудники силовых ведомств). Один человек погиб. Позднее жёсткий «разгон» акций протеста со стороны силовиков прекратился.

Как ранее передавал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что если белорусы загубят первого президента страны, тогда они будут «губить» последующих. Глава государства уверен, что делать этого они не должны.