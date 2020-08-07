Лукашенко захотел стать донором крови для оппозиционеров

https://static.news.ru/photo/5d43cff0-d8a7-11ea-ae7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/ZB/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, недавно переболевший коронавирусом, решил сдать свою кровь и плазму для оппозиционеров, чтобы они не заразились новой болезнью.

Глава государства, выступая на церемонии вручения наград медикам, обратился к министру здравоохранения Владимиру Каранику.

Ты же меня в этот «золотой фонд» сейчас запишешь — когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей. Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле, — заявил политик.

Он подчеркнул, что только так можно повернуть оппозиционные силы в сторону действующей власти, передаёт БЕЛТА.

Они не откажутся. Ты же знаешь: когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь, — отметил белорусский лидер, добавив, что эта речь— это «полушутка-полуправда».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Лукашенко попросил сограждан прекратить «чесночно-имбирный психоз», вызванный распространением коронавируса, и призвал питаться традиционной для страны пищей. На фоне пандемии в республике выросли цены на лимоны, чеснок и имбирь из-за повышенного на них спроса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в Китай. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.