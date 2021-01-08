Лукашенко выступает за более тесную интеграцию России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1c99ef66-5331-11eb-876b-fa163e074e61_660.jpg Фото: belarus-tr.gazprom.ru

Россия и Белоруссия должны расширить интеграционные вопросы по всем направлениям. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью на телеканале «Россия 1».

Нам надо [интегрироваться] в экономике, в людях и так далее. Абсолютно ничему не препятствовать. Тем более [к] России нам надо, наоборот, ближе быть, и тогда и политические вопросы пойдут, — считает Лукашенко.

По его словам, когда люди видят, что при строительстве Союзного государства «мы телепаемся на одном месте 30 лет», тогда они задают резонный вопрос, почему так происходит.

Лукашенко указал на недостатки в отношениях двух стран. Он считает, что необходимо создать равные условия для людей и субъектов хозяйствования в Союзом государстве, что прописано во всех документах договора. При наличии равных условий всегда можно значительно продвинуться.

Но пока нет равных условий, и это большой-большой недостаток в нашем союзном строительстве, — подчеркнул политик.

Белорусский лидер недоволен ценой на российский газ. Он считает, что для Минска она могла бы быть более справедливой. Он подчеркнул, что не намерен поднимать этот вопрос с президентом России.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Белоруссии признался, что кроме Путина у него больше нет друзей. Он подчеркнул, что у него есть очень много противников, но станут ли они его врагами — покажет время.