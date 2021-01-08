Лукашенко признался, что кроме Путина у него нет больше друзей

https://static.news.ru/photo/4e67ced2-5331-11eb-8b26-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что считает российского лидера Владимира Путина не только своим другом, но и другом всего белорусского народа. Кроме того, Лукашенко отметил, что других друзей у него просто нет.

Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа, — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1».

На вопрос о том, есть ли у него другие друзья, Лукашенко ответил отрицательно.

Тяжёлый вопрос, я над ним очень много раз задумывался и прихожу к выводу, что, наверное, нет, — добавил глава Белоруссии.

При этом он сообщил, что у него «очень много противников», а станут ли они врагами — покажет время.

Как писал NEWS.ru, 66-летний Александр Лукашенко рассказал, что уже привык к тому, что его называют «батькой». Политик сравнил себя с белкой в колесе, которой некогда думать об усталости, приходится бежать и бежать, пока «не скопытишься и не упадёшь». Лукашенко также отметил, что у него него нет такого ощущения, что он устал и не хочет больше руководить страной. Он подчеркнул, что, может быть, это было бы так, если бы он думал об этом, но таких мыслей у него нет.

9 августа в республике прошли президентские выборы. В них участвовали бессменный руководитель страны Александр Лукашенко (он набрал больше 80% голосов) и домохозяйка Светлана Тихановская (около 10%). После обнародования результатов в стране начались акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что выборы были нечестными и Лукашенко на самом деле не одержал победу. В первые дни акции протеста жёстко подавлялись силовиками. Число задержанных на акциях протеста с самого их начала составило более 33 тысяч человек, силовики возбудили более 900 уголовных дел.