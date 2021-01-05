Правозащитники назвали число задержанных в Белоруссии в 2020 году

https://static.news.ru/photo/5249890a-5016-11eb-a35e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt via www.imago-images.de/Global Look Press

В Белоруссии в 2020 году число задержанных на акциях протеста составило более 33 тысячи человек, силовики возбудили более 900 уголовных дел. Об этом сообщают белорусские правозащитники.

С начала избирательной компании в мае до конца года было задержано более 33 тыс. граждан, большинство из которых были подвергнуты судами административным арестам и крупным штрафам, — говорится на сайте правозащитного центра «Весна».

Правозащитники отмечают, что власти возбуждают уголовные дела в целях политически мотивированного преследования граждан. Центр «Весна» располагает фамилиями 650 фигурантов уголовных дел. 169 обвиняемых правозащитники считают политическими заключёнными. К концу 2020 года было вынесено 103 приговора, связанных с событиями во время и после президентских выборов.

Правозащитники утверждают, что белорусская власть применила репрессии к журналистам из-за их профессиональной деятельности. В настоящий момент 19 журналистов являются подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам, они находятся в изоляции, 477 представителей прессы были задержаны, а 97 отбывали административный арест. «Весна» ссылается на данные «Белорусской ассоциации журналистов».