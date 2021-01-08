Лукашенко: я привык, что меня называют «батькой»

https://static.news.ru/photo/7ed929bc-5331-11eb-b939-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

66-летний белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что привык к тому, что его называют «батькой».

Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька и батька. Я привык к этому, — заявил он в интервью на телеканале «Россия 1» в эфире программы «Действующие лица с Наилёй Аскер-заде».

Политик сравнил себя с белкой в колесе, которой некогда думать об усталости.

Президент — это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится — ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадёшь, — признался белорусский лидер.

У Лукашенко него нет такого ощущения, что он устал и не хочет больше руководить страной. Он подчеркнул, что, может быть, это было бы так, если бы он думал об этом, но таких мыслей у него нет.

Политик признался, что рабочий день у него не имеет начала и конца. В особо острые периоды сутки приходится работать. Лукашенко подчеркнул, что за время президентской жизни не так много было таких острых периодов.

Глава Белоруссии также рассказал, что с самого детства привык рано вставать.

В шесть я просыпаюсь, полшестого, и на зарядку, — отметил Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, ранее политик рассказал, что проект новой конституции может быть готов к концу 2021 года, его судьбу люди решат на референдуме.