Лукашенко рассказал, когда может быть готов проект новой конституции

https://static.news.ru/photo/2687af3e-532e-11eb-ba45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

К концу этого года проект новой белорусской конституции может быть уже готов. После этого в республике состоится референдум, на котором граждане будут решать его судьбу. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть, — сказал он в интервью программе «Действующие лица с Наилёй Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», которое было записано накануне Нового года.

В Белоруссии не прекращаются акции протеста против итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Её сторонники продолжают устраивать шествия в городах страны, которые власти пресекают, привлекая полицию, спецтехнику и сотрудников спецслужб.

Акции протеста проходили в Белоруссии даже в канун Нового года. Как писал NEWS.ru, более 100 человек были вынуждены встречать 2021 год, находясь под арестом. В общей сложности «на сутках» оставалось 112 человек. Из них 18 женщин и 94 мужчины. Самому молодому из арестованных 19 лет, самому пожилому — 62 года.

Ранее Лукашенко признался, что считает российского лидера Владимира Путина не только своим другом, но и другом всего белорусского народа. Кроме того, Лукашенко отметил, что других друзей у него просто нет, сообщал NEWS.ru.