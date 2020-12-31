Более 100 жителей Белоруссии встретят Новый год под арестом

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Акции протеста продолжаются в Белоруссии даже в канун Нового года. Более 100 человек будут вынуждены встречать 2021 год, находясь под арестом.

Как сообщает белорусский правозащитный центр «Весна», в общей сложности «на сутках» остаётся 112 человек. Из них 18 женщин и 94 мужчины. Самому молодому из арестованных 19 лет, самому пожилому — 62 года.

Наконец 2020 год заканчивается, но не все встретят его в кругу родных и близких людей. Кроме большого количества политзаключённых и тех, кто преследуется по уголовным делам за участие в акциях протеста, более 100 человек будут «отмечать» праздник под административным арестом, — говорится в сообщении.

В Белоруссии проходят акции протеста против итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Её сторонники продолжают устраивать шествия в городах страны, которые власти пресекают, привлекая полицию, спецтехнику и сотрудников спецслужб.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко отверг предположения о том, что может использовать Всебелорусское народное собрание (ВНС) как механизм удержания власти. Лукашенко заявил, что ВНС не будет менять конституционные нормы, оно не уполномочено это делать.

ВНС должно пройти 11–12 февраля 2021 года. По традиции на ВНС подведут итоги последних пяти лет, что удалось сделать, а что — нет, и каковы причины неудач. Кроме того, предстоит обсудить программу социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы, рассмотреть механизмы, способные обеспечить рост ВВП и сохранить сам принцип социального государства в непростых условиях.