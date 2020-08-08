Лукашенко выразил готовность к диалогу с оппонентами

https://static.news.ru/photo/188e99b4-da3f-11ea-b7bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов к диалогу с оппонентами власти. Однако в случае провокаций и дестабилизации обстановки в стране он пообещал им мгновенный ответ в соответствии со своими конституционными полномочиями.

Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу. И отношение соответствующее. А если вы провоцируете, получите в ответ то же самое, — цитирует БелТА Лукашенко.

Обращаясь к оппонентам, надумавшим свергнуть власть в республике, он заявил, что не намерен вставать перед ними на колени и «целовать песок, по которому они бродили».

Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет, — подчеркнул белорусский лидер.

Он также отметил, что многие СМИ в республике и те, кто за ними стоят, «хотели мордобоя», однако власть вовремя это пресекла, «приняла пусть жёсткие, но превентивные меры», чтобы не ввергнуть страну в хаос.

Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы с вами вели диалог, если он есть. И если вы способны что-то сделать для страны, я вам создам все условия, чтобы вы работали на страну, — добавил Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что звукорежиссёры, включившие на официальном мероприятии в Минске песню Виктора Цоя «Перемен», поступили подло. Он также отметил, что молодёжь в Белоруссии разная, а не только та, что «разглагольствует» о демократии. Таких молодых людей он предложил отправить в «поле на перевоспитание», приведя в пример комбайнёров, которые сейчас заняты в уборочной кампании.

Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая выдвинула свою кандидатуру вместо своего арестованного мужа — Сергея Тихановского. Также на выборах зарегистрировались экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Ещё одного соперника Лукашенко, Виктора Бабарико, задержали, а Валерий Цепкало был вынужден эмигрировать.