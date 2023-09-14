Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где у него 15 сентября состоится встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщил близкий к администрации белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого». По данным канала, главы двух стран намерены обсудить международную повестку и региональную проблематику, а также общие задачи в экономике и вопросы импортозамещения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня направился с рабочим визитом в РФ. Центральной частью визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября, их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров, — говорится в сообщении.

12 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию. Путин заявил, что состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям. Также он отметил, что у РФ и КНДР много совместных интересных проектов, в том числе в сфере транспортного сообщения, логистики, возобновлении работы морского порта. Кроме того, России есть что предложить Северной Корее в сфере сельского хозяйства, подчеркнул Путин.