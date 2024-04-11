Лукашенко удостоил звания Героя Белоруссии первую женщину-космонавта

Президент Александр Лукашенко присвоил звание Героя Белоруссии Марине Василевской, которая является первой в истории республики женщиной-космонавтом, передает «БелТА». Это звание является высшей степенью отличия, его удостаиваются граждане, совершившие подвиги во имя свободы, независимости и процветания страны.

За мужество, проявленное при осуществлении космического полета, значительный личный вклад в освоение космоса присвоить звание Герой Белоруссии Василевской Марине Витальевне, — говорится в указе президента.

Орденом Почета также был награжден председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков, который организовал полет Василевской. Она вернулась на Землю с МКС вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким 6 апреля.

Василевская является первой женщиной-космонавтом в истории Белоруссии и четвертым космонавтом из страны за все время полетов. Она родилась в 1990 году в Минске.

Ранее сообщалось, что космонавту Анне Кикиной, которая совершила полет к Международной космической станции на корабле Илона Маска Crew Dragon в 2022 году, присвоили звание Героя России. Ее наградили за героизм и мужество, проявленные во время длительной экспедиции.