Лукашенко: у России нет стремления захватить Украину

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Москвы нет никаких планов по захвату или порабощению Украины. Лукашенко отметил, что Россия просто продемонстрировала, что с ней нужно считаться и не обижать ни ее лидера, ни культурное наследие, в том числе русский язык, передает ТАСС.

Поверьте, у Путина, военных России, у них стремления Украину захватить, еще что-то — нет. Они просто показали: с Россией надо считаться. Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают, — сказал Лукашенко журналистам в пятницу, 3 июня.

По его словам, на русском языке на Украине между собой разговаривают даже те, кто настроен явно националистически, поэтому посягать на культурное наследие двух стран просто нельзя.

Белорусский лидер добавил, что считает главной идеей российского руководства безопасность страны. По словам Лукашенко, сейчас Белоруссия тоже находится под ударом и он готов понять президента Владимира Путина. Обеим странам приходится думать о том, как правильно выстроить линию защиты и не допустить нападения. Также президент республики выразил уверенность в том, что Украине прямо сейчас нужно останавливаться, чтобы конфликт не стал еще глубже.

Ранее Лукашенко заявил, что инициаторы санкций против России и Белоруссии из Евросоюза уже «прострелили себе голову». Он отметил, что в первую очередь санкционные ограничения вредят тем странам, которые их вводят. В связи с этим Лукашенко посоветовал европейским лидерам «думать», прежде чем вводить какие-то санкции.