Лукашенко сделал первое заявление после выборов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/6c0b548a-dadd-11ea-a4a6-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко сделал первое заявление после президентских выборов в Белоруссии.

Посещая сегодня ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» («БНБК») президент отметил, что «политика одна должна быть — люди», сообщает БелТА.

В свою очередь, главе государства доложили о реализации инвестиционного проекта, работах, которые ведутся в настоящее время и запланированы на перспективу. Также отдельно шла речь о социальной защищённости работников.

В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек, один человек погиб.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусским властям и оппозиции с просьбой об открытом диалоге, чтобы выйти из трудной кризисной ситуации и не допустить насилия, писал NEWS.ru.