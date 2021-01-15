Лукашенко считает закрытые границы причиной продолжающихся протестов

https://static.news.ru/photo/299066ec-57ef-11eb-8b21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Протесты против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков в Белоруссии затянулись из-за закрытых границ, считает президент страны Александр Лукашенко.

По его словам, на этих выборах не произошло «ничего чрезвычайного» по сравнению с прошлыми, где, по официальным данным, также победил он.

Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы (Россия. — NEWS.ru) закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда «выдавили», они здесь остались, а работать не хотят. Я вас не упрекаю, я просто говорю: объективная причина, которая способствовала [тому, что] во времени растянулись эти протесты, — заявил политик.

Он сказал, что в последнее время на акции протеста выходят «по 10–12 тысяч» человек, однако протестующие фотографировали происходящее на улицах и «Telegram-каналы выдавали 200 тысяч».

Каждый раз после президентских выборов обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин, в 2010 году — штурм Дома правительства. А у нас был реальный штурм Дома правительства, — добавил Лукашенко.

Такое заявление он сделал в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде. Разговор был показан в эфире государственного телеканала «Россия 1», однако этот фрагмент вырезали из телеверсии. Сотрудница СМИ опубликовала его в своём Telegram-канале.

В республике с начала августа 2020 года продолжаются мирные протестные акции. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в шестой раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Протесты регулярно сопровождаются массовыми задержаниями и насилием со стороны сотрудников силовых структур. В ходе акций после столкновения с силовиками погибли несколько протестующих.

Ранее NEWS.ru писал, что президент страны Александр Лукашенко утвердил поправки в административное законодательство республики, предусматривающие ответственность за использование символики оппозиции — бело-красно-белых флагов.