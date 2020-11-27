Лукашенко считает COVID-19 политической и экономической болезнью

https://static.news.ru/photo/a9ab5cbc-309c-11eb-82f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если стране нужно от кого-то отгородиться, то очень удобно закрыть границу под видом «ковида», который является политической и экономической болезнью. Так считает белорусский президент Александр Лукашенко.

Данное заявление глава республики сделал во время встречи с медработниками городской больницы № 6 в Минске.

Проблема эта уже политическая, экономическая болезнь. Если надо отгородиться от кого-то — закрывают границу под видом ковида, если кто-то на кого-то хочет надавить политически — используют ковид, — заявил Лукашенко, которого цитирует БелТА.

Белорусский президент в начале пандемии предупреждал, что во время противодействия инфекции необходимо предотвратить распространение паники. Лукашенко отметил, что главным при лечении заболевших COVID-19 является психика.

Это то, о чём я вам интуитивно говорил в своё время, когда у нас начала развиваться эта болезнь. Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз — сейчас уже все этот термин усвоили. Вы мою точку зрения знаете, она не изменилась с тех пор. Она укрепилась, я в своих убеждениях укрепился. Некоторые из вас, которые, будем говорить откровенно, мало верили в то, что я говорил, наконец-то поняли, что я в чём-то был прав, — напомнил президент.

При этом сама Белоруссия 29 октября из-за роста числа заболевших коронавирусом в соседних странах временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Позднее Лукашенко подчеркнул, что данная мера не является политической, а связана лишь с эпидемиологической ситуацией в мире.

На территории республики сейчас отмечается ускорение суточного прироста случаев коронавирусной инфекции. Темпы эти даже превышают показатели первой волны. К этому дню число выявленных случаев COVID в Белоруссии достигло 130 012, а за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1128 пациентов. На прошлой неделе был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев инфицирования — 1588.

Как сообщал NEWS.ru, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что президенты Белоруссии и Венесуэлы Александр Лукашенко и Николас Мадуро оказались в похожей ситуации.