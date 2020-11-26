Глава дипломатии ЕС сравнил Лукашенко с Мадуро

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что президенты Белоруссии и Венесуэлы Александр Лукашенко и Николас Мадуро оказались в похожей ситуации. Об этом он заявил в интервью электронной газете elDiario.

Они оба находятся в одинаковой ситуации, два президента, которые занимают свои посты в результате выборов, легитимность которых мы не признаём, но это не мешает им обладать той силой, которой они обладают, — сказал он.

Боррель отметил, что в независимости от того признаёт ли Европа этих лидеров или нет, Мадуро и Лукашенко контролируют свои страны. По его словам, сложившуюся ситуацию нельзя решить «произношением пламенной речи» и введением санкций, имеющих суровые последствия для граждан.

Если бы политические проблемы решались с помощью заявлений, все было бы намного проще, — заявил глава дипломатии Евросоюза.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Европейского союза приняли решение о продлении санкций против Венесуэлы на год. Соответствующее решение было принято в связи с продолжающимся экономическим, социальным, гуманитарным и политическим кризисом в республике. Действия властей страны подрывают демократию, уважение прав человека и верховенство закона.